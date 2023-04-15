Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на издание «ТАСС«.

Так, из источника стало известно о том, что в Российской Федерации было принято решение отменить парад на 1 мая. В росСМИ пишут, что такое решение было принято из-за того, что в стране, якобы, опасаются террористической угрозы, так как она сейчас «очень высока» даже в тех местах, которые находятся далеко от зоны проведения так называемой «спецоперации».

Известно, что никаких митингов в столице России не будет, вместо этого всего лишь состоится заседание членов профсоюзов, куда будут приглашены различные особи, связанные с российскими профсоюзами, а также их партнёры.

О том, что парад на 1 мая в Москве не состоится сообщил заместитель главы Федерации независимых профсоюзов Российской Федерации Александр Шершунов.

Помимо этого можно отметить, что в некоторых регионах России власти решили отменить парад к 9 маю всё из-за тех же опасений.

Следует напомнить, что ранее Медведев отличился новыми угрожающими заявлениями.