Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на страницу 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Украинские воины атаковали позиции российских оккупантов с помощью беспилотных летательных аппаратов, в результате этой атаки бойцы ВСУ смогли нанести серьезные повреждения зенитной установке врага.

На странице 110-й бригады написали о том, что оккупанты пытались спрятать зенитную установку, но благодаря тому, что у бойцов ВСУ присутствуют дроны и хорошая возможность поражать цели им это не удалось.

На видео, которое было опубликовано украинскими военными можно заметить, как бойцы ВСУ начали сбрасывать взрывчатку на зенитную установку врага. В результате установка загорелась и была фактически полностью уничтожена.

Напомним, что ранее в Сети было опубликовано видео, как украинские военные с помощью HIMARS уничтожили российскую Р-330 «Житель».