Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с праздником Пасхи, своё видеообращение действующий лидер государства записал на территории Киево-Печерской Лавры, которая уже не имеет никакого отношения к Московскому патриархату.

В своём обращении Зеленский говорил о войне, он упоминал события, которые произошли 24 февраля 2022 года, когда по словам Зеленского»солнце так и не взошло». В то же время президент напомнил, что Украина все также продолжает бороться за свою свободу и независимость. Помимо этого Зеленский отметил, что Украина уже прошла очень большой путь.

Также президент напомнил, что Воскресение Христово — это победа добра и правды над злом, а также сравнил это событие с борьбой украинского народа против агрессора.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский может совершить визит в Германию.