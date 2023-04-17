Как информирует «НБН», в интервью «НВ» глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что украинской разведке известно имя исполнителя казни украинского военнослужащего.

Мы знаем, кто он, — заявил Кирилл Буданов.

Он отметил, что случаев казни украинских военнослужащих было «не так уже и много».

Дословно из заявления Буданова:

Существует несколько другая статистика. Как-то так произошло, что практически все из тех, кто делал такие вещи, где нам было это четко известно, их уже не существует. Как следствие, не думаю, что данный человек станет исключением.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Буданов не исключает завершения войны в скорой перспективе.