Журналисты «24 канала», ссылаясь на свои источники, рассказали, что на временно захваченных территориях Запорожской области «освободители» начали получать купюры с посланиями. Больше всего такие банкноты распространяются в Мелитополе, информирует «НБН».

Украинское движение сопротивления использует российские рубли, чтобы влиять на оккупантов. Деньги с сообщениями о том, что им не долго осталось властвовать в регионе, захватчики могут получить в терминалах и кассах.

Украинцы рисуют на купюрах символику движения сопротивления «Желтая лента», призывают врага возвращаться домой, напоминают им о том, что Украина восстановит свои государственные границы 1991 года, а также советуют россиянам откладывать эти деньги на выплату репараций.

Напомним, что захватчики продолжают охоту на украинских партизан в Мелитополе. Мэр города рассказал, что предпринимают оккупанты.