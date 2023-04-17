Игнат заверил, что для атак на нашу страну российские захватчики будут использовать все, что могут, в частности в России начнут поднимать старые проекты ракетного вооружения, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам спикера Воздушных сил, войскам страны-агрессора необходимо восстановить запас дальнобойного оружия. Россияне увидели, что замена «Калибров» ракетами Х-50 работает, и будут пытаться создавать все бомбы «крылатыми». Однако пока не известно, насколько будут эффективными старания россиян.

Полковник добавил, что также в Российской Федерации наращивают производство БПЛА, что также представляет опасность для нашей страны.

Ранее Игнат рассказал, когда в Украину прибудут американские ЗРК Patriot.