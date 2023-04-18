В эфире пропагандистского «Радио Комсомольская правда» экс-главарь боевиков «ДНР» заявил, что контрнаступление ВСУ – якобы практически последняя возможность для Украины что-то отыграть, информирует «НБН».

Бородай рассказал, что в Украине назрел ряд проблем, который поспособствует окончанию войны, что произойдет якобы в течение полтора-двух определяющих месяцев.

Депутат Госдумы объяснил, что у Российской Федерации «все будет нормально», поскольку у Сил обороны «заканчивается человеческий ресурс», внутри страны «нарастает сопротивление мобилизации», а также, якобы украинцы крайне устали.

Бородай также озвучил «секрет успеха» для путинских оккупационных сил: он убежден, что оккупантам просто достаточно в большом количестве уничтожить живую силу украинских войск.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что ожидает украинское руководство, чтобы начать контрнаступление.