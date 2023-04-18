В интервью Associated Press чиновник сообщил, что контрнаступление ВСУ начнется тогда, когда Украина будет к этому готова. Кроме того, страны-союзники помогают нашей армии достичь уровня технического оснащения, который необходим для проведения этой масштабной операции, информирует «НБН».

По словам Данилова, государства-партнеры доставляют боеприпасы и тяжелую бронетехнику для украинских войск. При этом он не скрыл своего разочарования из-за того, что иногда официальные лица этих стран обещают одно, а делают другое.

Секретарь СНБО отметил, что, если Украина не будет готова к контратаке, никто ее неподготовленным начинать не будет.

Напомним, СМИ обнаружили прогноз американской разведки относительно даты начала контрнаступления ВСУ в секретных документах Минобороны США, которые «слили» в Сеть.