В своем Telegram-канале замминистра обороны сообщила, что рупоры путинского режима в ИПСО начали делать акцент на потерях Украины, в частности в боях за Бахмут, информирует «НБН».

По словам Маляр, россияне, распространяя такую дезинформацию, преследуют две цели: сформировать недоверие у нашего общества к решениям военного руководства и перевести вину за погибших с РФ на Украину.

Представитель оборонного ведомства добавила, что для этого пропагандисты Кремля распространяли фейковые цифры о потерях ВСУ, показывали кладбища в Украине и представляли все так, будто у нас равнодушно относятся к телам убитых.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ рассказал о самых кровавых боях за последние десятилетия, которые идут в Бахмуте.