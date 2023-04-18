Как сообщает «НБН«, такую информацию распространили в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.

Примерно в 10 часов утра оккупанты ударили ракетами по селу Новоегоровка Сватовского района Луганской области. Трое гражданских лиц в результате атаки погибли, — указано в тексте сообщения.

Также сообщается о ранении 45-летней женщины. Ее доставили в одну из больниц Харькова.

Сотрудники правоохранительных органов начали досудебное расследование в связи с фактом нарушения законов и обычаев войны.

Ранее стало известно, что во время контрдиверсионных мер во фронтовых районах Луганской области сотрудники полиции нашли еще один вражеский схрон с боеприпасами.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ОК «ЮГ» рассказали о ситуации в Черном море с российскими ранкетоносителями.