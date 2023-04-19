В эфире «24 канала» Ашурбеков сообщил, что защитники держат инициативу на Запорожском направлении и уничтожают врага. Российские захватчики боятся украинского контрнаступления, в связи с чем активизировали обстрелы прифронтовых населенных пунктов, информирует «НБН».

По словам депутата, украинские бойцы в то же время практически ежедневно наносят удары по военной инфраструктуре путинских оккупационных сил в узловых городах, в частности в Мелитополе и Бердянске.

Представитель Запорожского облсовета отметил, что российские захватчики перешли к обороне и начали чаще атаковать гражданскую инфраструктуру в регионе. Во вторник, 18 апреля, ВС РФ атаковали территорию области иранскими беспилотниками, которые были ликвидированы Воздушными силами ВСУ.

Отметим, что на Запорожье россияне получают рубли с посланиями от украинского движения сопротивления.