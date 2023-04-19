На своем YouTube-канале Цымбалюк прокомментировал слова псевдожурналиста в эфире российского телевидения о том, что «нацистский режим» Олафа Шольца «должен быть стерт с лица земли», информирует «НБН».

Он выразил надежду на то, что высказывание Соловьева переведут на немецкий язык, отправят из Москвы в Берлин и этот спич попадет в папку к главе правительства ФРГ.

Журналист уверен в том, что результатом угрожающих заявлений пропагандиста станет увеличение военной помощи нашей стране в виде современных танков и другого необходимого ВСУ вооружения для уничтожения всех оккупантов.

Ранее в эфире российского телевидения пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что ей «тревожно» за Крым. Псевдожурналистка Кремля запаниковала из-за украинского контрнаступления.