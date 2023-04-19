На своем YouTube-канале военный эксперт рассказал, что россияне начали активнее наносить удары по приграничным областям нашей страны, поскольку пока им нечем достать вглубь Украины, информирует «НБН».

Поскольку оккупанты осознали, что они не способны победить на поле боя, Россия перешла к методам террора в приграничных областях и прифронтовых регионах.

Сейчас атаки путинских оккупационных сил направлены на гражданскую инфраструктуру и украинские войска. В последнее время ВС РФ используют для обстрелов С-300, вероятно, у них нет других снарядов либо они их отложили для массированной атаки.

Ранее Жданов рассказал, на каких направлениях активизировалось наступление армии Путина.