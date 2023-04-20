В своем Telegram-канале российский псевдожурналист, который призывал сжигать украинских детей, рассказал своей аудитории, что он живет в постоянном страхе, поскольку его недруги знают его местожительства, информирует «НБН».

По словам скандально известного пропагандиста, каждый раз, когда он идет домой, поднимаясь по лестнице, инстинктивно ищет «лепестки». Красовского пугают «находки» в виде зеленой бумажки, осколка бутылки и этикетки.

Одиозный украинофоб признался, что он больше не сможет спокойно жить и не смотреть под ноги, чтобы инстинктивно не высматривать подозрительные предметы.

Напомним, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что нужно стереть с лица земли «нацистский режим» немецкого канцлера Олафа Шольца. Украинский журналист Роман Цымбалюк рассказал, как скандальные высказывания рупора путинского режима могут «помочь» нашей стране.