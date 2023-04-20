Как информирует «НБН», глава областной военной администрации Сергей Лысак в Телеграм написал, что все шесть ударных дронов были уничтожены силами обороны Украины.

Этой ночью враг направил на Днепропетровскую область шесть ударных БПЛА. Военные из воздушного командования «Восток» и ПВО приземлили все 6 вражеских объектов, которые враг направил на Днепропетровщину. По всей видимости, над областью были сбиты «Шахеды».

В это же время глава областной военной администрации заявил, что такая работа сил ПВО является отличной. Лысак также добавил, что помимо атаки дронами никаких иных обстрелов Днепропетровской области зафиксировано не было.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на протяжении минувших суток враг атаковал Украину при помощи 26 дронов-камикадзе «Шахед».