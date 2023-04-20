В своем Telegram-канале Маляр рассказала, что оккупанты отправляют украинских детей в Крым, где принудительно насаждают им агрессивную идеологию России, информирует «НБН».

По словам замминистра, россияне отправляют школьников в специально оборудованные крымские лагеря. Там юные украинцы живут в спартанских условиях, где оккупанты занимаются их интенсивным «военно-патриотическим воспитанием» под руководством военных ВС РФ.

Представитель оборонного ведомства добавила, что «освободители» оказывают давление и на родителей, которые не хотят отдавать россиянам своих детей на «перевоспитание». Захватчики угрожают, что в случае их отказа школьников отправят в лагеря насильно.

Напомним, Верещук высказалась о детях, которые остаются в Бахмуте Донецкой области.