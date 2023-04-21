Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение КГВА в Телеграм, во время ночной атаки на Киев Силы обороны обнаружили и уничтожили восемь беспилотников «Шахед».

В Киевской городской военной администрации добавили, что после двадцатипятидневного уюта страна-агрессор Российская Федерация вновь попыталась атаковать столицу.

Дословно из обнародованного заявления:

Согласно предварительной информации, московский агрессор, по всей видимости, применял новую партию беспилотников «Шахед». Силы обороны обнаружили, что к столице подлетают восемь таких объектов. Далее было уничтожение этих целей.

Сообщается также, что жертв и разрушений, по предварительной информации, нет.

Напомним, ранее мы уже писали об атаке РФ на Полтавскую область.