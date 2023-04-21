В эфире национального телемарафона, высказываясь о сбросе авиабомбы бомбардировщиком оккупантов Су-34 в Белгороде, представитель Воздушных сил предположил, что такие боеприпасы могли падать в Российской Федерации где-нибудь еще, информирует «НБН».

По словам Игната, российские оккупанты все чаще применяют такое вооружение. Путинские военные стараются все сделать быстро, халатно относясь к своей работе. Полковник убежден, что по этой причине такие инциденты на территории страны-агрессора будут происходить все чаще.

Ранее взрыв в Белгороде прокомментировал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он рассказал, какое оружие должны получить ВСУ для локализации источника провокаций россиян.