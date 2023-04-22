Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, согласно данным представителей Вооруженных сил Украины стало известно о том, что за последние сутки украинским военным удалось отбить более чем 50 атак оккупантов на 4 направлениях.

Помимо этого известно, что за последние сутки враг также несколько раз обстреливал территорию Украины из различных видов вооружения. В том числе, оккупанты совершили 3 ракетных удара, 30 авиационных ударов, а также около 50 ударов из ракетных систем залпового огня. Помимо этого там предупредили, что на данный момент вероятность ракетной атаки по территории Украины всё ещё остаётся очень высокой.

По данным Генерального штаба самыми горячими направлениями на линии фронта являются: Авдеевское, Марьинское, Шахтерское и Бахмутское направления. В эпицентре событий всё ещё остаётся город Бахмут, который оккупанты пытаются захватить уже несколько месяцев.

Мы также писали о том, что в ВМС рассказали, есть ли угроза новой атаки по территории Украины.