Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на соцсети.

На видео, которое было опубликовано в социальных сетях видно, как воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожают двоих оккупантов. На записи чётко видно, как FPV-дрон, которым управляют бойцы 59-й бригады очень близко подлетает к двоих российским оккупантам, которые сидят в окопе. После чего раздался мощный взрыв и у двоих захватчиков вовсе не осталось шансов на выживание.

Известно, что данную операцию с использованием FPV-дрона провернули бойцы подразделения «Глаза возмездия», которое входит в состав 59-й бригады Вооружённых сил Украины.

Отметим, что это далеко не первое использование FPV-дронов украинскими военными. В последнее время активно распространяется информация о том, что бойцы Вооруженных сил Украины всё чаще проводят операции с использованием нового, современного оружия, в том числе и с использованием FPV-беспилотников.

Следует напомнить, что ранее мы писали о том, что бойцы ВСУ опубликовали видео уничтожения российской элиты под Угледаром.