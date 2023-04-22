Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на сводки Генерального штаба ВСУ.

Так, в Генштабе сообщили о том, что 17 апреля 2023 года вражеские войска Российской Федерации пытались осуществить медицинскую эвакуацию со стороны временно оккупированных территорий Украины в сторону РФ. Но, как только 14 грузовых автомобилей, пытавшихся ввезти раненных оккупантов на территорию РФ приблизились к границе им было отказано в её пересечении. Таким образом колону развернули обратно.

В Генеральном штабе также сообщили о том, что из-за отсутствия нужной медицинском помощи значительное количество оккупантов погибло.

Также представители Вооружённых сил Украины заявили о том, что после неудачных попыток пересечения границы около 50 российских оккупантов были расположены на базе Троицкой центральной районной больницы в Луганской области. Отмечается, что фактически все они являются тяжелоранеными. С чем было связано решение о том, чтобы не пустить раненых оккупантов на территорию РФ в Генштабе не сообщили.

Следует отметить, что ранее мы писали о том, что вечером на территории Запорожья прогремел взрыв.