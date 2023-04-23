Как сообщает «НБН«, об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Я считаю, что дела до пляжей у них просто не дойдут, так как они там уже наигрались в песочек. И на этом закончатся их игры, — пояснила она.

В то же время Гуменюк отметила, что на временно оккупированных территориях предстоящий сезон уже успели объявить «сезоном хлопка, а не просто курорта».

С учетом этого к звукам воздушной тревоги им необходимо привыкать, – сказала она.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Крыму россияне уже расставляют на пляжах таблички с предупреждением о минировании. Более того, так называемые «власти» заявляли о подготовке к организации курортного сезона в Крыму. Также отмечается, что пляжах Крыма заметили сотни километров окопов, выкопанных россиянами.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на территории Крыма прозвучали взрывы.