Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на заявление главы Славянской МВА Вадима Ляха.

В своём телеграм-канале Вадим Лях рассказал о том, что ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по территории Славянска. На этот раз ракета, выпущенная оккупантам попала в микрорайон Лесной, вблизи карьера. По последним данным известно, что жертв и пострадавших нет.

На данный момент также известно, что это была ракета С-300. Откуда оккупанты совершали их запуск на данный момент не сообщалось.

Помимо этого, действующий глава МВА Вадим Лях призвал местных жителей не игнорировать воздушные тревоги в городе, а также придерживаться правил безопасность, так как в последнее время оккупанты очень часто совершают обстрелы территории Славянска. В ходе предыдущей атаки армии России на Славянск пострадало более десятка людей.

Отметим, что ранее оккупанты атаковали Харьков и Харьковскую область.