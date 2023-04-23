Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на сводки Генерального штаба ВСУ.

Так, согласно данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины известно, что по состоянию на утро 23 апреля защитники Украины смогли уничтожить 690 оккупантов. Также бойцам ВСУ удалось сбить вражеский вертолет на одном из направлений.

Помимо этого стоит отметить, что украинские защитники «приземлили» и четыре вражеских беспилотника, а также сбили несколько дронов-камикадзе, которые пытались атаковать территорию Украины.

Самые активные боевые действия, как и раньше ведутся на восточном фронте Украины. Бахмутское направление остаётся самым горячим на карте Украины.

Отметим, что ранее мы писали о том, что оккупанты атаковали Харьков и область ракетами С-300.