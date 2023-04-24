В эфире национального телемарафона Дмитрашковский рассказал, что ВС РФ подтянули под Авдеевку танковую бригаду. По его словам, это свидетельствует о том, что российские захватчики могут использовать эту бронетехнику для усиления очередной попытки штурма города, информирует «НБН».

По словам руководителя пресс-центра, последние несколько дней оккупанты штурмовали позиции защитников без применения техники. Также «освободители» нарастили интенсивность обстрелов на Авдеевском направлении. За сутки ВС РФ используют для нанесения ударов столько же снарядов, сколько выпускали в феврале.

Ранее начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что город находится в «красной зоне», рассказав о возможности въезда и выезда для местных жителей, волонтеров и журналистов.