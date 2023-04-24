В эфире «Свобода.Утро» чиновник рассказал, что командованию ВС РФ нужно чем-то занимать подразделения, которые находятся на временно захваченной территории Херсонщины, информирует «НБН».

По словам Соболевского, нет никакой логики в том, что россияне на этой территории роют окопы и траншеи. Командирам нужно чем-то занять путинских солдат, поэтому привлекают их к созданию линии обороны и укрепрайонов.

Замглавы облсовета объяснил, что, если захватчики нечем не заняты, в их рядах начинаются волны пьянства, дезертирства и мародерства. Поэтому командование оккупантов старается держать их «в тонусе» с утра до вечера.

Чиновник также объяснил постоянные удары по гражданской инфраструктуре в этой части региона. По его словам, приехавшие по новой ротации «освободители» плохо обучены и «испуганы», поэтому они создают атмосферу террора, обстреливая жилые районы, школы и больницы.

Ранее в ОК «Юг» рассказали, как россияне в Херсонской области готовятся к контрнаступлению ВСУ.