В интервью «РБК-Украина» глава военной разведки Украины заявил, что окончанием войны в нашей стране будет считаться возвращение к государственным границам 1991 года, информирует «НБН».

По словам Буданова, в противном случае, если Украина не вернет оккупированные россиянами территории Донецкой и Луганской областей, либо Крымский полуостров, война будет продолжаться.

Начальник ГУР МОУ подчеркнул, что невозможно завершить боевые действия без решения территориальных проблем страны и Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какие-то свои земли врагу.

Он уточнил, что, если Украина последним освободит Крым, это будет финал войны. Однако если полуостров будет деоккупирован, а Донбасс – нет, это не будет окончанием вооруженного противостояния с Россией.

Ранее экс-советник руководителя ОПУ Алексей Арестович заявил, что эта война в Украине может быть не последней, спрогнозировав дату возможного повторного нападения РФ на нашу страну.