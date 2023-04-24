В интервью изданию «РБК-Украина» глава ГУР МОУ рассказал, что в стране-агрессоре мобилизация сейчас «двигается нормально». За месяц в среднем в оккупационные силы РФ набирают по 20 000 россиян, информирует «НБН».

По словам начальника украинской военной разведки, из этих мобилизованных граждан государства-террориста командование ВС РФ еще не перебросило в Украину около 120 000 человек. Новобранцы, которых еще не отправили на фронт, сейчас находятся на территории России.

Буданов сообщил, что у РФ значительные потери, которые ей нужно кем-то компенсировать. В связи с этим Кремль принял решение забрать контрактников из региона конфликта Азербайджана с Арменией и отправить туда вместо них срочников.

Ранее британская разведка рассказала, как РФ пытается минимизировать внутренние угрозы, связанные с мобилизацией.