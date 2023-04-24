В эфире «24 канала» спикер Оперативного командования «Юг» рассказала, что враг в последнее время запускает по Украине БПЛА Shahed небольшими партиями. Россияне в очередной раз изменили тактику, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, атаки путинских оккупационных сил на нашу страну в целом стали менее массированными, если ранее оккупанты выпускали за раз по 20-25 дронов-камикадзе, то сейчас не более 14-17 беспилотников.

Руководитель пресс-центра подчеркнула, что эти атаки ВС РФ проводят в две волны, три-четыре БПЛА провоцируют работу нашей противовоздушной обороны, а остальные направляются непосредственно в эти места.

Также россияне пытаются нанести удар с помощью Shahed по местам, где, по их мнению, защитники хранят технику для предстоящего контрнаступления, а также продолжают обстреливать электроподстанции.

Ранее Гуменюк высказалась о новом курортном сезоне во временно оккупированном Крыму, рассказав, к чему должны привыкать граждане страны-агрессора.