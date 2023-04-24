Как информирует «НБН», некоторые детали об этом сообщаются на странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети «Фейсбук».

В частности, в сообщении говорится:

Не обладая значительными успехами на поле боя, представители российской армии и частной военной кампании «Вагнер» все чаще пытаются отыскать виновных в этом. Они друг на друга перекладывают ответственность за собственные тактические просчеты, а также допущенные потери. Как следствие, не так давно в населенном пункте Станица Луганская, что в Луганской области, произошла потасовка между военными из России и наемниками ЧВК «Вагнер». Потом это переросло в перестрелку, а в итоге стороны понесли потери «двухсотыми».