Британская разведка сообщила, что среднесуточные потери оккупационной российской армии на войне в Украине снизились на 30% после массовой гибели захватчиков в период с января по март.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

В отчете британской разведки сказано, что ежедневные потери войск Российской Федерации в марте составляли около 776 путинских солдат в сутки, а в апреле этот показатель сократился до 568 оккупантов.

В ведомстве отмечают, что зимой армия страны-агрессора активно проводила наступательные операции, однако ее попытки провалились. Сейчас же россияне сосредоточились на подготовке к предстоящему украинскому контрнаступлению.

Ранее в оборонном ведомстве Великобритании рассказали, как государство-террорист пытается скрыть потери оккупантов в войне против Украины.