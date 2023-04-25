Как информирует «НБН», видео одного из первых применений Вооруженными силами Украины такой бомбы в Бахмуте было опубликовано в Сети ТГ-каналом «Оперативний ЗСУ».

На видео можно увидеть сразу несколько мощных взрывов от применения управляемой бомбы JDAM в разрушенном оккупантами городе Бахмут.

В комментарии к опубликованному видео говорится:

JDAM. Вероятно, одно из первых видео применений авиабомб.

Напомним, ранее в Сети уже было опубликовано еще одно видео применения Вооруженными силами Украины управляемой авиабомбы JDAM.