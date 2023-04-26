В комментарии изданию Оbozrevatel представитель украинской военной разведки сообщил, что Украина владеет всей информацией о всех мерах страны-агрессора, которые она планирует на 9 мая, информирует «НБН».

По словам Юсова, у нашей разведки есть данные даже о маршрутах и рассадке охраны главных военных преступников Российской Федерации.

Спикер ГУР МОУ призвал мирных граждан РФ 9 мая, как и в другие дни, держаться подальше от военной техники и объектов, а также избегать присутствия путинских солдат и военных преступников.

Он добавил, что наша страна делала и будет делать все, чтобы защитить себя от агрессии государства-террориста, освободить свои территории, восстановить государственные границы 1991 года и наказать военных преступников и лиц, которые причастны к геноциду украинцев.

Ранее разведка Великобритании объяснила отказ от торжественных мероприятий 9 мая в РФ.