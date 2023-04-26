Как информирует «НБН», некоторые детали об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Также в сообщении говорится:

Захватчики из Российской Федерации продолжают совершать мародерство на оккупированной территории Украины. В том числе, в населенном пункте Кардашинка, что в Скадовском районе Херсонской области, военные РФ в ночное время проводят обыски в частных домах. Оккупанты воруют бытовую технику, легковые транспортные средства у мирного населения.

Напомним, ранее стало известно о том, чем российское военное командование начало занимать своих подчиненных, чтобы те не злоупотребляли алкоголем на временно оккупированных территориях Украины.