На своем YouTube-канале Жданов сообщил, что, по последним данным, путинские оккупационные силы, которые воюют в Украине, насчитывают около 315 военных формирований (369 000 захватчиков). Также на территории нашей страны враг сосредоточил около 6000 тяжелых вооружений, информирует «НБН».

По словам эксперта, большая часть путинских войск расположена в глубине фронта, на втором эшелоне, резерве. Некоторые группировки находятся на Крымском полуострове, на береговой линии. Остальные разбросаны во временно захваченных регионах.

Жданов подчеркнул, что паниковать из-за этих данных не стоит, поскольку лишь треть из указанного количества российских оккупантов находятся на первой линии фронта.

Ранее военный эксперт указал на направления, где путинские оккупационные силы пытаются возобновить наступательные операции.