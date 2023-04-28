В эфире «24 канала» чиновник сообщил, что в Скадовском районе Херсонщины, где была сконцентрирована боевая техника путинских войск, защитники уничтожили группировку оккупантов, информирует «НБН».

Депутат отметил, что чтобы спастись от «хлопка», россияне перемещают штабы и военную технику. Свои склады ВС РФ располагают ближе к Геническу, ближе к административной границе с Крымом.

По словам Хланя, в темное время суток захватчики подтягивают часть техники к берегу Днепра и сразу пытаются ее спрятать и замаскировать. Также оккупанты стараются рассредоточиваться, о чем свидетельствуют периодические перемещения вражеских группировок.

Напомним, в ОК «Юг» сообщили, что на левом берегу Херсонской области «процветает» дезертирство «освободителей».