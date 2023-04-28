Эксперты ISW в своем отчете отмечают, что Кремль изначально планировал «блицкриг» и не рассчитовал вести против Украины затяжную войну, поэтому путинские оккупационные силы пошли в наступление, не имея достаточно ресурсов, информирует «НБН».

По словам американских аналитиков, план РФ быстрой войны провалился, однако Кремль не отказался от намерения контролировать Украину и ликвидировать ее государственность. Поэтому страна-агрессор создает условия для затяжного вооруженного противостояния.

В Институте изучения войны подчеркивают, что способность России выдержать затяжную войну зависит о того, будет ли у государства-террориста время и пространство для восстановления сил и оборонно-промышленной базы.

В ISW отмечают, что успешное контрнаступление украинских войск лишит РФ передышки для восстановления военного потенциала оккупационной армии и пополнения ресурсов.

Однако сейчас у страны-агрессора есть на это время, поскольку Запад предоставляет Украине недостаточно помощи, по этой же причине после успешной деоккупации защитниками территорий Херсонщины и Харьковщины захватчики зимой перехватили инициативу.

Ранее американские аналитики рассказали о «чистках», которые устроил Кремль в военном командовании РФ.