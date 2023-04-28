Террорист заподозрил олигарха в том, что тот начал вести подготовку к поражению в Украине. Об этом Гиркин написал в своем Telegram-канале, информирует «НБН».

Бывший «министр обороны ДНР» возмущен из-за решения Пригожина прекратить ведения артиллерийского огня по Бахмуту Донецкой области на время приезда в район города американских журналистов.

По словам экс-офицера ФСБ РФ, олигарх «страдает раздвоением личности», поскольку еще недавно он жаловался на «снарядный голод» у «вагнеровцев» из-за которого они не могут обстреливать Бахмут, а сейчас заявляет, что поставит на паузу работу артиллерии ЧВК.

Гиркин поинтересовался у Пригожина, зачем ему снаряды, если он заботится о безопасности «шпионов» из США, предположив, что возможно «повар Путина» решил себе подстелить соломку на случай поражения.

Ранее террорист в очередной раз раскритиковал так называемую «СВО», напомнив о трех больших провалах армии Путина в Украине.