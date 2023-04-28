Как инфорирует «НБН» со ссылкой на Полицию Киевской области, полицейские региона фиксируют последствия вражеской ракетной атаки.

Дословно из обнародованного сообщения:

Сегодня, двадцать восьмого апреля, силы противовоздушной обороны сбили вражеский объект на территории одного из районов. Благо, никто из гражданских не пострадал. Также не была разрушена инфраструктура.

На месте, где были найдены обломки российской ракеты, продолжают работать правоохранительные органы и Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее мы уже писали, что количество погибших в результате ракетной атаки РФ по Умани увеличилось.