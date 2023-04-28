В пятницу, 28 апреля, во время пресс-конференции глава оборонного ведомства рассказал, что глава государства порекомендовал Залужному отправлять военкомов на фронт, а вместо них брать в территориальные центры комплектования военных с ранениями, информирует «НБН».

По словам Резникова, Зеленский считает, что сотрудников ТЦК, которые давно там сидят, нужно отправлять на фронт в качестве бойцов. Президент считает, что военкомов можно заменить защитниками, которые получили ранения.

Министр добавил, что это будут военнослужащие, которые понимают, как проводить работу для закрытия потребностей мобилизации.

Ранее спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк рассказала нюансы с мобилизацией в стране.