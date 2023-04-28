В оборонном ведомстве похвастались «успехами» путинской армии после массированных ударов оккупантов по украинским городам ночью 28 апреля, во время которых погибли дети, информирует «НБН».

Военное руководство страны-агрессора заявило, что российские захватчики якобы атаковали пункты временной дислокации подразделений резерва Вооруженных сил Украины.

В Минобороны РФ заявили, что «были достигнуты» цели ударов и якобы путинские военные остановили выдвижение резервов армии Украины в район боевых действий.

Напомним, что в Офисе президента Украины призвали «перекрыть кислород» государству-террористу после массированных обстрелов городов нашей страны ночью 28 апреля.