Как информирует «НБН», ТГ-канал «Украина сейчас» опубликовал видео первых минут после «прилета» ракеты в жилой дом в Умани.

На кадрах можно увидеть, как в разбитой ракетой РФ квартире ходит женщина. Она плачет, ведь вражеский снаряд уничтожил их жилье. Также она отмечает, что в ее квартире были выбиты все стекла, а члены ее семьи были все в крови. Женщина добавила, что благо, все остались живы.

В свою очередь начальник Черкасской ОВГА сообщил, что в результате атаки России по многоэтажке в Умани, погибли три человека. Еще восемь получили ранения.

Напомним, ранее мы уже писали о ночном ракетном ударе РФ по Киеву.