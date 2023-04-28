Как сообщает «НБН«, об этом сказано в сообщении в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

В том числе, отмечается, что подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины благодаря взаимодействию с ПВО других составляющих Сил обороны ликвидировали 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555 и два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.

Кроме того, известно, что уничтожение целей произошло в зонах ответственности воздушного командования «Центр», воздушного командования «Восток» и воздушного командования «Юг».

Следует отметить, что ранним утром сегодня, 28 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Ракета врага попала в многоэтажный дом. Известно о трех погибших и восьми раненных. К тому же в Днепре этой ночью в результате вражеской атаки погибли женщина и ребенок.

Напомним, ранее мы уже писали о последствиях ракетного удара по Умани.