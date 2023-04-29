Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, с заявления представителей СБУ стало известно, что бойцы Центра спецопераций «А», из подразделения «Белый волк» за апрель 2023 года смогли уничтожить 21 цель. Среди них были танки, бронетранспортеры, БМП, опорные пункты армии Российской Федерации, а также другой военный транспорт.

Всего, по данным пресс-службы СБУ украинские бойцы смогли уничтожить 4 танка противника, среди них Т-90 «Прорыв» и Т-72. Также целью для украинских бойцов стали 9 вражеских БМП и один бронетранспортер. Помимо этого оккупанты остались и без трёх опорных пунктов, а также ещё без некоторой военной техники.

Видео уничтожения российской техники украинскими бойцами можно посмотреть по ссылке.

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