Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на видеообращение главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Прокудин рассказал о том, что на данный момент мы с вами прекрасно видим, что армия Российской Федерации усиливает ракетные обстрелы по территории Украины. Он отметил, что это касается не только Херсонщины, но и других областей. Поэтому, Прокудин рассказал, что он ни в коем случае не может допустить чтобы пострадали херсонцы.

Глава Херсонской ОВА заявил, что уже сейчас представители военной администрации создали план эвакуации. По словам Прокудина, он дал поручение проработать безопасные маршруты для возможной эвакуации людей, а также места, для возможного проживания. Кроме того, составляются списки людей, которым тяжело перемещаться, а также многодетных семей.

Представители Херсонской ОВА готовы к возможному массированному ракетному обстрелу по территории области.

Стоит напомнить, что ранее мы сообщали о том, что оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску.