Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные Генштаба.

Так, представители Вооружённых сил Украины заявили, что на территориях, которые на данный момент находятся под контролем армии Российской Федерации российские оккупационные войска продолжают грабить дома местных жителей.

Там отметили, что в населенном пункте Боково-Хрустальное, которое находится на территории Луганской области было зафиксировано несколько случаев, когда военные армии Российской Федерации грабили дома местных жителей.

Отметим, что это далеко не первые зафиксированные случаи мародерства российских военных. Ранее о подобных случаях часто говорили представители властей Запорожской, Херсонской и Донецкой областей.

Напомним, что ранее Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Зеленского и Си Цзиньпина.