Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на так называемого «губернатора» города Севастополь Михаила Развозжаева.

В своем телеграм-канале Развозжаев написал о том, что 29 апреля 2023 года в Казачьей бухте, которая находится в городе Севастополь произошел масштабный пожар.

По его словам, причиной пожара стало попадание беспилотного летательного аппарата, но данная информация является неподтвержденной.

Он сообщил, что в Казачьей бухте города Севастополь, по улице Манганари случился пожар. По последним данным возгорание произошло на нефтебазе, загорелся резервуар, в котором находилось топливо.

Развозжаев написал о том, что площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров, а самому пожару был присвоен 4 класс. Помимо этого он сообщил, что на данный момент отсутствуют данные касательно пострадавших в результате возгорания на объекте.

Ранее мы писали о том, что надводные беспилотники атаковали бухту в городе Севастополь.