Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Игоря Клименко.

На своей странице в социальной сети Игорь Клименко написал о том, что среди погибших от разрушений из-за ракетного удара армии РФ по многоэтажке в Умани оказалось не четыре ребенка, как ранее сообщалось, а пять. Это удалось выяснить во время идентификации жертв трагедии.

По последним данным также известно, что на данный момент среди жертв оказалось 23 человека, пятеро из них — дети. Также известно, что экспертам удалось идентифицировать уже 22 тела. Среди погибших детей оказалось три девочки, возрастом 8, 11 и 14 лет, а также два мальчика 16 лет и полтора года.

Игорь Клименко также написал о том, что без вести пропавшей на данный момент является одна женщина. Спасатели продолжают разбирать завалы в Умани.

Напомним, что ранее Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку по территории Украины.