Как информирует «НБН» со ссылкой на «Зеркало недели», по словам Череватого россияне не имеют успеха в захвате «дороги жизни» из Часового Яра в Бахмут, несмотря на все их заявления.

Согласно словам спикера Восточной группировки сил ВСУ Череватого, заявления российской стороны о полном контроле над этой дорогой не являются достоверными.

Дословно из заявления Череватого:

Да, действительно там очень сложно. Ведь попытки россиян захватить эту дорогу продолжаются. Впрочем, как и попытки установить огневой контроль. Однако, благодаря военным силам спецопераций, нашим артиллеристам, Силы обороны не дают россиянам «обрезать» нашу логистику.

Также он добавил, что по «дороге жизни» до сих пор перевозятся боеприпасы, продукты питания, медикаменты. Также по ней эвакуируют раненых.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Министерство обороны России пытается вербовать заключенных.