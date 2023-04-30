Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на ISW.

Так, из отчета Института изучения войны стало известно о том, что в последние дни российские оккупационные войска совершают все больше попыток продвинуться на Авдеевском направлении. В ISW сообщают, что все эти попытки являются безуспешными, так как Вооруженные силы Украины отбивают атаки врага.

Посложнее ситуация на Бахмутском направлении. Несколько дней назад оккупанты начали распространять информацию о том, что им удалось продвинуться в Бахмуте и захватить ещё несколько километров территории. Позже, эту информацию подтвердили и в Институте изучения войны. Ситуация остается напряженной.

Примечательно, что враг совершает попытки наступления по всей линий фронта. Обстрелам и атакам оккупантов поддается и направление Сватово-Кременная, также достаточно тяжелой остается ситуация в Марьинке.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский показал как выглядит Мариуполь.